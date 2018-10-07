محاكمة زوجة نتنياهو لطلبها وجبات الطعام وقضايا فساد

تبدأ الأحد محاكمة سارة نتيناهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محكمة الصلح بالقدس، بقضايا تتعلق بإساءة إنفاق المال العام.

وسيستمع رئيس المحكمة أفيتال تشين إلى طلبات المدعين العامين للنظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مساكن رئيس الحكومة"، مع هيئة مكونة من ثلاثة قضاة، بدلا من قاض واحد، كما ينص القانون، وهي ليست المرة الأولى التي يطلب فيها هذا الاجراء، حيث تمت في محاكمة إيهود أولمرت وشولا زاكين، وأري ديري.