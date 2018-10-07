محاكمة زوجة نتنياهو لطلبها وجبات الطعام وقضايا فساد

تبدأ الأحد محاكمة سارة نتيناهو زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في محكمة الصلح بالقدس، بقضايا تتعلق بإساءة إنفاق المال العام.
وسيستمع رئيس المحكمة أفيتال تشين إلى طلبات المدعين العامين للنظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مساكن رئيس الحكومة"، مع هيئة مكونة من ثلاثة قضاة، بدلا من قاض واحد، كما ينص القانون، وهي ليست المرة الأولى التي يطلب فيها هذا الاجراء، حيث تمت في محاكمة إيهود أولمرت وشولا زاكين، وأري ديري.
وفي تفاصيل القضية فإنه في الفترة بين عامي 2010 – 2013 أمر نتياهو العاملين عنده بطلب وجبات من مطاعم بتكلفة قدرها 360000 شيكل أي بحدود 100000 دولار أمريكي، بدعوى عدم وجود طباخ خاص بمنزل رئيس الحكومة، رغم وجوده.
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وسيمثّل زوجة نتنياهو يوسي كوهين ويارون كوستيليتز، وقد استقال المحاميان يعقوب وينروث وأميت هداد بسبب الخلافات حول كيفية التعامل مع التهم، حيث أصر الأخيران على إمكانية عقد صفقة قضائية لحل القضية، بينما أصر كوهين على الوصول إلى المحكمة والاستماع إلى الشهادات.
وقد فشل الطرفان في إيجاد اتفاق، حيث اشترط المدعون لإتمام الصفقة، بأن تعترف سارة بذنبها، وأن تعيد الأموال التي تلقتها، بينما تصر الأخيرة على براءتها من هذه التهم.
و اجتمع المدعي العام الإسرائيلي شاي نيتسان وأفيحاي مندلبليت المستشار القضائي للحكومة، مع هيئة الدفاع عن سارة نتنياهو، في محاولة لعقد صفقة، إلا أن المستشار مندلبليت رفض إغلاق الملف، لتورطها بشبهات فساد بقضية "الملف 4000، وهو ما يعيق عقد صفقة تسوية مماثلة قبل انتهاء التحقيقات.