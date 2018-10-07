قال حزب "تحالف الديمقراطيين الاشتراكيين المستقلين" الصربي إن زعيمه ومرشحه، ميلوراد دوديك، فاز بالمقعد الصربي في مجلس الرئاسة بجمهورية البوسنة والهرسك الذي يتشارك فيه ثلاثة رؤساء يمثلون الأعراق المكونة للبلاد.
الزعيم الصربي ميلوراد دوديك يعلن فوزه بأحد مقاعد الرئاسة في البوسنة والهرسك
الزعيم الصربي ميلوراد دوديك يعلن فوزه بأحد مقاعد الرئاسة في البوسنة والهرسك
وأوضح الحزب أن دوديك حاز على 55% من الأصوات من أصل 72% من الأصوات التي تم فرزها.
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وتوجه الناخبون في البوسنة والهرسك الأحد إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية وبرلمانية لاختيار أعضاء مجلس الرئاسة الثلاثي المكون من بوسني وكرواتي وصربي، ونواب المجلس الأدنى من البرلمان.
وتحدد هذه الانتخابات ما إذا كانت البوسنة ستسلك طريقا نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي والاندماج في حلف شمال الأطلسي أم ستغرق بشكل أعمق في الصراع العرقي.
واعتمدت الحملات الانتخابية للأحزاب الصربية والكرواتية والبوسنية المسلمة على أساس قومي ولم تتضمن برامجها أي رؤية اقتصادية أو سياسية واضحة وذلك بعد مرور أكثر من 20 عاما على حرب أدت إلى سقوط 100 ألف قتيل.
وقال ناخبون من سراييفو وبانيا لوكا إنها يأملون أن يأتي التغيير بعد الانتخابات ويتوقعون أن تعالج الحكومة الجديدة مشكلات ارتفاع معدلات البطالة وفرار الشبان من البلاد.