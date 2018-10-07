السلطات التركية لديها معلومات ملموسة حول اختفاء خاشقجي

قال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يوم الأحد إن السلطات التركية لديها معلومات ملموسة بشأن اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي الذي اختفى قبل ستة أيام.

وقال ياسين أقطاي لشبكة (سي.إن.إن ترك) إن خاشقجي لم يغادر القنصلية السعودية في اسطنبول "بطريقة طبيعية". وأضاف أن القضية لن تمر دون حل.

تفاقم الخلافات بين السعودية وتركيا

من المرجح أن يؤدي اختفاء خاشقجي إلى تفاقم الخلافات بين تركيا والسعودية. وتوترت العلاقات بين البلدين بشكل كبير بعد أن أرسلت تركيا قوات إلى قطر العام الماضي إظهارا لدعمها بعد أن فرض جيران قطر الخليجيون ومن بينهم السعودية حظرا على الدوحة.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الجمعة إن السلطات السعودية ستسمح لتركيا بتفتيش القنصلية في اسطنبول بحثا عن خاشقجي. وانتقد أيضا حملة الاعتقالات التي نفذتها تركيا عقب محاولة الانقلاب في العام 2016 على الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال ياسين أقطاي وهو صديق لخاشقجي ومستشار لحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان لتلفزيون الجزيرة القطري يوم السبت "نطالب بتوضيح مقنع من السعودية وما عرضه ولي العهد غير مقنع".

وأضاف أيضا أن ما حدث لخاشقجي جريمة ودعا إلى ضرورة محاكمة المسؤولين عن اختفائه.

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وقال مسؤولون إن الادعاء التركي فتح تحقيقا في القضية وقال متحدث باسم حزب العدالة والتنمية إن السلطات ستكشف مكان خاشقجي.

وقال المتحدث عمر جليك "سيتم الكشف عن وضع الصحفي المفقود وتفاصيل عنه وعن المسؤول عن ذلك".

من يكون جمال خاشقجي؟

وخاشقجي وجه مألوف في البرامج الحوارية السياسية على القنوات الفضائية العربية وكان في وقت من الأوقات مستشارا للأمير تركي الفيصل الرئيس السابق للمخابرات السعودية وسفير المملكة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا سابقا.

وعلى مدى العام المنصرم كتب خاشقجي مقالات رأي منها ما نشر في صحيفة واشنطن بوست ينتقد فيها السياسات السعودية حيال قطر وكندا والحرب في اليمن والحملة على المعارضة في الداخل التي شهدت احتجاز العشرات.

وفي سبتمبر أيلول من العام 2017 كتب خاشقجي يقول "لقد تركت بيتي وعائلتي وعملي لأرفع صوتي عاليا" وأضاف "لأنني لو فعلت خلاف ذلك سأخون أولئك الذين يقبعون في السجون، إني استطيع أن أتحدث في حين لا يستطيع كثيرون ذلك".

وبعد شهرين كتب عن اعتقال عشرات من أفراد العائلة الحاكمة السعودية وكبار المسؤولين ورجال الأعمال الذين اتهموا بالفساد وقال إن الأمير محمد بن سلمان يطبق "عدالة انتقائية" وإن السعودية لا تتحمل أي نقد حتى لو معتدل لولي العهد.

وقالت لجنة حماية الصحفيين إنها تشعر بالقلق إزاء تقارير عن أن خاشقجي ربما يكون قتل في القنصلية.

وقالت اللجنة في بيان "يتعين على السلطات السعودية تقديم رواية كاملة ويعتد بها بشأن ما حدث لخاشقجي داخل مقر بعثتها الدبلوماسية".

وفتح القنصل العام السعودي في اسطنبول محمد العتيبي القنصلية لرويترز يوم السبت لإثبات أن خاشقجي ليس هناك وقال إن الحديث عن احتجازه لا أساس له.

وتجول القنصل في المبنى المؤلف من ستة طوابق، بما في ذلك المصلى الموجود في المرأب والمكاتب وشبابيك التأشيرات والمطابخ والمراحيض وغرف التخزين والأمن، وفتح خزانات الملفات وأزاح الألواح الخشبية التي تغطي وحدات تكييف الهواء.

وقال العتيبي إن القنصلية مزودة بكاميرات لكنها لم تسجل أي لقطات، ومن ثم من غير الممكن استخراج صور لدخول خاشقجي أو مغادرته للقنصلية التي تطوقها حواجز الشرطة وتحيط بها أسوار للتأمين تعلوها أسلاك شائكة.