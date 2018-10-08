قلق في فرنسا بعد ولادة أطفال دون يد أو ذراع وأصابع الاتهام تُوجّه للمبيدات الحشرية

أثارت حالات أطفال مولودين من دون يد أو ذراع أو ساعد خلال السنوات الأخيرة في ثلاث مناطق في فرنسا قلق السلطات الصحية، وشرعت وكالة الصحة الوطنية الفرنسية بالقيام بتحقيقات للكشف عن أسباب هذه الظاهرة.

التحقيقات التي أجرتها المنظمة التي فحصت الحالات السبعة للأطفال المولودين بهذه التشوهات لم تتوصل إلى تفسير لأسباب هذه الظاهرة.