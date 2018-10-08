بلغاريا تفتح تحقيقاً في جريمة قتل مرّوعة هزّت البلاد

قالت سلطات بلغاريا إن صحافية بلغارية نشرت تحقيقاً استقصائياً عن مزاعم فساد متعلقة بأموال الاتحاد الأوروبي قُتلت في مدينة روسي المطلة على نهر الدانوب.
وقال مدعون بلغاريون إن جثة الصحفية فيكتوريا مارينوفا، البالغة من العمر ثلاثين عاماً، عُثر عليها في إحدى متنزهات مدينة روسي يوم السبت الفائت.
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وقال وزير الداخلية ملادن مارينوف إن الواقعة واقعة "اغتصاب وقتل"، وإنه لا يوجد دليل على أن قتلها مرتبط بعملها ولا توجد أي معلومات عن تعرضها لأي تهديد.
وقال رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف للصحفيين إنه على ثقة أنها مسألة وقت قبل أن يتم كشف القاتل، موضحا أنه جرى إرسال أفضل خبراء في الجريمة إلى روسي.
ومن المتوقع أن تكشف الشرطة مزيدا من التفاصيل عن الحادث.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مارينوفا العاملة في محطة "تي في أن" التلفزيونية، شاركت في الآونة الأخيرة في تحقيق أجرته مجموعة من الصحافيين البلغاريين يتصل بشركات تعمل في مشروعات بنية تحتية ممولة من الاتحاد الأوروبي وتديرها سلطات محلية.
وتعد مارينوفا ثالث صحافية بلغارية يتم اغتيالها هذه السنة داخل الاتحاد الأوروبي.
وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود مؤشر حرية التعبير في بلغاريا في الرتبة 111من بين 180 بلدا هذه السنة، وهي الرتبة الاخيرة داخل الاتحاد الأوروبي.