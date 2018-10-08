سعيد الحظ.. وجد في جيب معطفه القديم ورقة ياناصيب رابحة ب 1.75 مليون دولار كندي

نظف خزانته ورتّبها فتغيرت حياته. ابتسم الحظ لمواطن كندي فتحول من رجل بسيط إلى مليونير والفضل كله يرجع إلى النشاط وحب النظافة.
جورجيو دي سانتيس، من مدينة مونتريال، كان قد همَّ بالتبرع ببعض الملابس التي كانت في خزانته، إلى أحد المراكز الخيرية، لكن ولحسن حظه فقد فتش جيوب معطف قديم، ليجد بطاقة "لوتري" والتي كانت قد ربحت 1.75 مليون دولار كندي.
دي سانتيس أكد لقناة سي بي سي بأنه توقع أن تكون هذه التذكرة قد ربحت مبلغا كبيرا في سحب أُجري عام 2017، وهو ما حدث فعلا، بل وأكثر، فقد تبين أنها تساوي أكثر مما توقع.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
منح جائزة نوبل للاقتصاد للأميركيين وليام د. نوردهاوس وبول أم. رومر
محكمة لندن العليا تمنع محاولة لإجراء قانوني بحقّ غوغل
الكلاب البريطانية أيضاً ستعاني بعد بريكسِت وأصحابها يطالبون باستفتاء ثانٍ
الطريف أن ديسانتيس تبرع بثروته لأخته، التي ألحت عليه أن يفتش جيوبه، حيث قال:"ما كنت لأرتب خزانتي بدونها، ولا حتى أفتش جيوبي".
ويمكن القول إن هذا الرجل محظوظ فعلا، فهو لم يجد التذكرة الرابحة فقط، بل ووجدها قبل انتهاء مدتها، فلوتو كيبيك، بعد سنة من شرائها، بمعنى أن هذه البطاقة كادت أن تصبح منتهية بعد شهرين من الآن.