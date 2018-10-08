واشنطن لبكين: خلافاتنا جوهرية

بدأ وزيرا الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، والصيني، وانغ يي، اجتماعاً يوم الإثنين في بكين بتبادل التوبيخ فيما يتعلق بتدهور العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال وانغ، وهو أيضا عضو مجلس الدولة الصيني خلال استقباله بومبيو "مؤخراً.. وفيما كان الجانب الأمريكي يصعد باستمرار النزاع التجاري مع الصين.. تبنى أيضا سلسلة من الإجراءات فيما يتعلق بملف تايوان بما يضر بحقوق الصين.. كما وجه انتقادات لا أساس لها لسياسات الصين الداخلية والخارجية".
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وأضاف وانغ "نعتقد أن ذلك شكل هجوما مباشرا على الثقة المتبادلة وألقى بظلاله على العلاقات الصينية الأمريكية... نطالب الجانب الأمريكي بالكف عن هذا النوع من الإجراءات الخاطئة".
وقال بومبيو، الذي كان يطلع وانغ على مجريات زيارته لكوريا الشمالية ولقائه بالزعيم كيم جونغ أون، "لدينا خلافات جوهرية بشأن الملفات التي ذكرتها".
وتابع قائلا "لدينا قلق عميق بشأن الأفعال التي اتخذتها الصين وأتطلع لأن تسنح الفرصة لمناقشة كل منها اليوم لأن هذه علاقة مهمة جداً".
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