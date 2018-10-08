إذا كنت تستعمل إلى حد الآن هاتفاً ذكياً بنظام أندرويد قديم نسبياً، فلن تستطيع استعمال متصفح الإنترنت "غوغل كروم" مستقبلاً، إذ أن الشركة قررت إيقافه عن العمل على الهواتف الذكية التي تعمل بنسخات النظم من إلى 4.1 4.3.
"غوغل كروم" يتوقف عن العمل على 32 مليون هاتف ذكي
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"غوغل كروم" يتوقف عن العمل على 32 مليون هاتف ذكي
@ Copyright :Kai Hendry
هذا ما ذكرته مجموعة تطوير أنظمة الهواتف المحمولة "أكس. دي. أي."، التي كشفت عن آخر وسائط برمجيات غوغل كروم، ولا حظت وجود تغيير كبير بشأن ذلك.
وينبغي من هنا فصاعداً امتلاك هاتف ذكي بنظام أندرويد 4.4 حتى يتسنى استعمال "غوغل كروم". وهناك أكثر من 32 مليون هاتف ذكي معني بهذا التغيير، ومعظم تلك الهواتف يزيد عمرها عن أربع سنوات.
وإذا تعذر تشغيل "كروم" على أي من تلك الهواتف، فإنه هناك لحسن الحظ بدائل أخرى، تتمثل في "فاير فوكس" و"أوبرا"، التي تتحمل إلى حد الآن اندرويد 4.1.
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