اليونان تستعد لنقل مهاجرين ينامون في العراء إلى مخيم "ديافاتا"

توصلت السلطات في تسالونيكي باليونان إلى حل بشأن المهاجرين الذين ينامون في العراء خارج قسم شرطة ساحة أرسطو.
وما ينتظر هؤلاء المهاجرين حاليا هو إلقاء القبض عليهم بسبب دخولهم البلاد بشكل غير قانوني، ولاحقا يحصلون على تصريح رسمي لمدة ستة أشهر.
كما سيتم تسليمهم مستندات (أوراق ثبوتية)، بمجرد قبول نقلهم إلى مخيم "ديافاتا"، خارج مدينة تسالونيكي مباشرة.
وقال نيكوس راكوس، المنسق الإقليمي لوزارة الهجرة لمنطقتي شمال اليونان وإبيروس، إنه سيتم وضع المهاجرين مؤقتا في جزء يخضع للحراسة من المخيم، إلى أن يكتمل تسجيلهم.
وأضاف بأن الشرطة ستأخذهم بانتظام إلى مركز الشرطة، ريثما تُستكمل عملية التسجيل.
وسيحصل 80 مهاجرا على السكن والغذاء في مخيم ديفاتا بشكل مؤقت.
للمزيد على يورونيوز:
ووفقا لمصادر رسمية، فقد شهدت الأيام الأخيرة في تسالونيكي ارتفاعا في عدد المهاجرين الوافدين، حيث يلجأ الناس للمهربين ليتمكنوا من عبور الحدود البرية اليونانية التركية بطريقة غير مشروعة.