شاهد: معرض للأضواء في الصين وآخر للحلويات في لندن وللناس فيما يعشقون..
أضواء وأنوار في المعرض الدولي للفوانيس في الصين
حيث رصدت للحدث عشرات الفوانيس الكبيرة والمتوسطة الحجم لتمنح الزوار مشهدا رائعا من الأضواء والألوان. في مدينة بانجين شمال شرق الصين.
وقد وصف أحد الزوار الحدث بقوله: انتابتني حالة من الدهشة بمجرد دخولي المكان. الألوان جميلة جدا والحرفية رائعة مثيرة للدهشة. إنه اختيار موفق أن نأتي إلى هنا مع الأولاد وكبار السن.
معرض دولي للحلويات في العاصمة البريطانية لندن
إذا كنت تزور عاصمة الضباب وكنت من عشاق الحلويات فعليك بجولة في أكبر معرض لهذا الفن في بريطانيا.
ومن التحف المعروضة، حلوى على شكل برج إليزابيث أو المعروف عالميا باسم "بيغ بن" في قصر وستمينستر ويبلغ طولها نحو 1.8 متر صنعتها أنامل طباخ بريطاني مختص في فن الحلويات. وقد استغرق صنعها أسبوعين كاملين بما فيها ليال طويلة جدا. المفارقة أنك لا تستطيع أكلها هذه الحلوى كلها لأن واجهتها ساعةٌ حقيقية.