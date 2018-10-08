هل "تويتر" هو فعلاً أفضل منصة لتكوين الصداقات؟

ولماذا يُنصح باستخدام تويتر، وما الذي يجعله فريداً من نوعه؟

تويتر الموقع الفريد من بين الشبكات الاجتماعية، من حيث كون المستخدم لا يجلب أصدقاءه معه، ومن حيث أنه يركز بشكل أكبر على أفكار الأشخاص، بينما تركز بقية الشبكات الأخرى بشكل أكبر على الحياة الشخصية من الأصدقاء.

هذا مايراه نيخيل كريشنان الخبير المختص في منصات التواصل الاجتماعي، الذي يرى أن المستخدم يتفاعل مع الأشخاص أولاً فيجد اهتمامات مشتركة من خلال قراءة تغريداتهم، قبل إضافتهم. كما يسهل وجود علاقات عابرة للمناطق الجغرافية والحالات الاجتماعية. فيما معظم الناس يفكرون في تويتر كطريقة لقراءة الأخبار أو متابعة ما يجري.

نصائح للقيام بها

ويضع كريشنان جملة من النصائح في مقال نشره qz.com لزيادة فاعلية الحساب على تويتر، من حيث المشجعات أو المحظورات...

ناصحاً بالانخراط في محادثات مع أشخاص آخرين، والرد على آرائكم وأفكاركم دون خجل أو تردد، بسبب احتمال عدم معرفتهم بشكل شخصي، كذلك يوصي بأن تكون الأولوية في تحديد المتابعة هي للأشخاص الذين يتفاعلون.

كما ينصح بعدم اتباع حسابات الأشخاص الاعتباريين أو غير الحقيقيين، كالعلامات التجارية والمنشورات والشركات وغيرها، لأن "النظام الأساسي يدور حول المحادثات، والعلامات التجارية لا تتحدث".

كذلك يوصي بعدم استخدام الروابط التلقائية على Twitter أو استخدام علامات التصنيف فنتيجة ذلك كثير من عمليات الإرجاع. وتنتهك القاعدة الذهبية التي تنص على جودة المتابعين وكمية المتابعين.

ما يجب تجنبه

ويستهجن كريشنان إرفاق رابط بتغريدات مثل "قراءة رائعة". أو "تهانينا" أو "أشياء رائعة" لامتصاص حسابات أخرى. إذ لا نتيجة لها.

ويرى موقع qz.com أن "منع الناس أفضل صديق لك، على عكس الشبكات الاجتماعية الأخرى"، وينصح بعدم المشاركة في الصراعات أو الجدالات الانفعالية، وتفعيل خاصية "كتم الصوت".

ودائماً حسب المقال "لا تكن خائفاً من الخطأ فهي الطريقة التي تتعلم بها. تخيل كم من الوقت يستغرق اكتشافك أنك كنت مخطئاً إذا احتفظت بأفكارك لنفسك ...كن واثقاً وتبحث في أفكارك، ويمكن تغييرها عند تقديمها".

للمزيد على يورونيوز:

كما ينصح المقال بفكرة القوائم لتجميع الحسابات معاً عن طريق موضوع يرى المستخدم ميله إلى التحدث عنه.

وهي أيضاً طريقة جيدة للعثور على متابعين جدد.

كذلك من الأهمية أن يكون للمستخدم أسلوبه الخاص، ناصحاً باستخدام ما يناسب.

ومع ما سبق، وبمرور الوقت، "ستجد الأصدقاء والنصائح والأخبار والمزيد".