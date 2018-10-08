رئيس الانتربول السابق حذّر زوجته بصورة "سكين" أرسلها عبر واتساب

قالت الصين يوم الاثنين إنها تحقق مع الرئيس السابق لمنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مينغ هونغ وي للاشتباه في حصوله على رشوة ومخالفات أخرى وذلك بعد أيام من إعلان السلطات الفرنسية إن زوجة مينغ أبلغت عن اختفائه أثناء زيارة للصين.

الإعلام الفرنسي المحلي نشر فيديو لزوجة مينغ، أكدت فيه أن زوجها في آخر محادثة واتساب بينهما أرسل لها صورة سكين، ومن ثم اختفى، في محاولة منه على حد تعبيرها لتحذيرها حول ما قد يحصل له.