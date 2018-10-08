رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان يهاجم الغجر ويرفض الاعتذار

رفض الرئيس التشيكي، ميلوش زيمان، التراجع عن تصريحات قال فيها إن معدّل البطالة لدى الغجر في بلاده يبلغ نحو 90 بالمئة، مما أدى إلى تعرضه لانتقاد من مدافعين عن حقوق الإنسان.

وبدأ أحدث خلاف لزيمان مع إحدى الأقليات في جمهورية التشيك قبل أسبوعين عندما قال إنه يعتقد إنه "على الرغم من كراهيته للنظام الشيوعي السابق فإنه على الأقل جعل الغجر يعملون".