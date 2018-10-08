قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن على مسؤولي السعودية إثبات أن الصحفي جمال خاشقجي المفقود منذ أيام غادر القنصلية السعودية في اسطنبول.
الرئيس التركي: على مسؤولي السعودية إثبات أن خاشقجي غادر القنصلية
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الرئيس التركي: على مسؤولي السعودية إثبات أن خاشقجي غادر القنصلية
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وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي في بودابست "علينا التوصل إلى نتيجة من خلال هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن. ليس بوسع مسؤولي القنصلية السعودية أن ينقذوا أنفسهم بالقول ’إنه (خاشقجي) غادر المبنى’".
وكان مسؤولون أتراك أبلغوا رويترز قبل أيام باعتقادهم أن خاشقجي قُتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.
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