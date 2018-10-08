زعيم كوريا الشمالية إلى موسكو قريباً

قال مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية، يوم الإثنين، إن من المتوقع أن يزور الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، روسيا قريباً كما إنه من المتوقع أيضا أن يسافر الزعيم الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية.
وتحدث مون عن خطط السفر الوشيكة لزعيمي كوريا الشمالية والصين خلال اجتماع لمجلس الوزراء بعد يوم واحد من زيارة مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، لكوريا الشمالية ولكنه لم يدل بتفاصيل أكثر.
وتحدث مون بشكل إيجابي عن اجتماع بومبيو مع كيم يوم الأحد وقال إنه هيأ الظروف التي تتيح عقد اجتماع قمة آخر بين كيم والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قريباً.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إن بيونغ يانغ وموسكو اتفقتا على عقد اجتماع قمة هذا العام بعد أن التقى كيم مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في العاصمة الكورية الشمالية.
وسافر كيم أيضا إلى الصين ثلاث مرات هذا العام للاجتماع مع الرئيس الصيني في مرحلة يرى مراقبون أنها تشهد دفئاً بين النظام الكوري الشمالي والعالم.
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