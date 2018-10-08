توفيت الممثلة السورية دينا هارون اليوم، عن عمر ناهز 44 عاما، إثر اصابتها بسرطان المعدة.
الموت يغيّب الفنانة السورية دينا هارون
الموت يغيّب الفنانة السورية دينا هارون
الفنانة التي ولدت عام 1973، دخلت المستشفى بعد مشاكل بالتنفس والأمعاء، وقد كان التشخيص المبدئي للأطباء هو إصابتها بالزائدة، إلا أنهم اكتشفوا متأخرا اصابتها بسرطان المعدة، وهو ما تسبب بوفاتها.
وكانت شقيقتها تولاي قد نشرت صورة لشقيقتها وعلقت عليها:""وعدتيني بدك ترجعيلنا، ناطرينك دندونة ياضي عيوني يا رب يا رب يا رب كون معها يا رب".
يذكر أن الفنانة أم لطفل عمره 3 سنوات، وكانت قد ظهرت في عدة أعمال درامية، منها أحلامنا المؤجلة، وهو أول مسلسلاتها عام 1999، وحديث المرايا، وزمان الصمت، أشواك ناعمة، أسياد المال، وهشيم الخط الأحمر، الواهمون، من غير ليه، رصيف الذاكرة، وغيرها من المسلسلات، إلا أن ظهورها الأخير كان في مسلسل الحب كله عام 2014، لتجمع في رصيدها الفني حوالي 38 عملا.