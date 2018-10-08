الخارجية الكندية تعلّق على قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي

اعتبرت كندا أنّ المزاعم حول مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، أحد منتقدي نظام رياض، "مقلقة". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، آدم أوستن، في رسالة بالبريد الالكتروني "نحن على علم بهذه المزاعم المثيرة للقلق."
وأضاف أوستن "أن المسؤولين الكنديين يعملون بنشاط للحصول على مزيد من المعلومات".
وكانت الشرطة التركية قالت إن جمال خاشقجي، الذي فقد منذ الثلاثاء الماضي، قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول.
ونفى خاشقجي نفسه إلى الولايات المتحدة في عام 2017، خوفاً من الاعتقال بعد انتقاد بعض قرارات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وتدخل الجيش العسكري في اليمن.
وشهدت العلاقات بين كندا والمملكة العربية السعودية أزمة في الأشهر الأخيرة.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن طرد السفير الكندي لديها، وتجميد الاستثمارات التجارية الجديدة مع أوتاوا بعد انتقاد الأخيرة أن ألقت السلطات السعودية القبض على نشطاء حقوقيين في البلاد.
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