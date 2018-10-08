أشار تقرير جديد إلى أن فتاة من بين كل ثلاث فتيات في المملكة المتحدة تعرضت للتحرش الجنسي في الأماكن العامة، عند ارتداء الزي المدرسي.
تقرير: ثلثا فتيات المدارس في بريطانيا تعرضن للتحرش الجنسي
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تقرير: ثلثا فتيات المدارس في بريطانيا تعرضن للتحرش الجنسي
@ Copyright :Gareth Williams
وتقول ثلثا الفتيات إنهن تعرضن لتحرش جنسي في الأماكن العامة.
وتأتي هذه الأرقام من تقرير لمنظمة "بلان إنترناشيونال البريطانية" الخيرية للأطفال، والذي ذكر أيضاً أن العديد من الفتيات يشعرن بأن التحرش في الشارع "جزء من النمو".
واستعرض التقرير آراء أكثر من 1000 شابة ومراهقة تتراوح أعمارهن بين 14 و 21 سنة، كذلك أجرى مقابلات مع فتيات وأكاديميين للحصول على النتائج التي نعرضها في نهاية المقالة.
وكانت "بلان إنترناشيونال البريطانية" قد أطلقت حملة لمكافحة التحرش جاءت تحت عنوان "قل لا، هذا غير مقبول".
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ووجدت الدراسة أن:
- 66٪ من الفتيات في المملكة المتحدة ذكرن أنهن تعرضن لتلقي أفعال أو إيحاءات جنسية بغير إرادتهن، مثل اللمس أو اتصال جنسي أو جسدي في أماكن عامة.
- 35٪ من الفتيات كشفن أنهن تعرضن لاتصال جنسي غير مرغوب فيه مثل الإمساك أو اللمس.
- أكثر من فتاة واحدة من بين كل ثلاث فتيات تلقوا اهتماماً جنسياً غير مرغوب فيها مثل التلمس، والتحديق، والصفير، أثناء ارتداء الزي المدرسي.
- ربع الفتيات قلن إنهن تم تصويرهن من قبل شخص غريب دون إذن.