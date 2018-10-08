ما الفرق بين الطيران اليوم ورحلات أيام زمان؟

لم يكن للسفر جوا عصر ذهبي، فعندما نتحدث عن الطيران، وكيف كان فإن مواصفاته في تطور مستمر، ففي السبعينيات والثمانينيات مثلا، كانت الحقائب تلقى كيفما كان في الطائرات، وفي الستينيات، فإن الرحلات التي تستغرق اليوم 4 ساعات، كانت تستغرق ضعفها في ذلك الوقت، كما أن قائمة الأفلام سابقا كانت تحتوي على فيلم واحد، ستضطر مجبرا على مشاهدته.

أما ما هو مشترك، وثابت لا يتغير، فهو رغبة الناس بأن يصلوا إلى وجهتهم في الوقت، أما أكثر ما يزيد من رضا الناس على رحلتهم، فهو وجود مقعد فارغ بجانبهم، حيث يسعى الناس للتواجد في مثل هذه الأماكن للراحة. فنحن في الغالب نفعل ما بوسعنا لتجنب الجلوس بالقرب من أشخاص آخرين، أو لأن أحدنا يرغب بالاستفادة من هذا الكرسي للاستلقاء.