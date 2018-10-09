بينما كان مواطن هولندي يمارس رياضة الركض في أحد الحقول قرب مدينة أتريخت، عثر في طريقه على شبل داخل قفص الأحد الماضي. وقد قدّر عمر الأسد الصغير بين أربعة وخمسة أشهر وقد تم أخذه إلى مقر مؤسسة خاصة شمال هولندا ليُعرض على طبيب بيطري بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
فيديو: مواطن هولندي يعثر على أسد أثناء ممارسته الرياضة
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فيديو: مواطن هولندي يعثر على أسد أثناء ممارسته الرياضة
وقد قامت المؤسسة المعنية بنشر أخبار عن صحة الحيوان على وسائل التواصل الاجتماعي وقالت إنه متعب جدا بسبب ما مرّ به وأنه قد وضع في العزل لكنه يشرب الماء ويأكل و"يشعر" براحة في محيطه الجديد رغم حاجته لمزيد من الرعاية.
وقد دعت الشرطة في بيان إلى التقدم بمعلومات تساعد على التوصل إلى صاحب الأسد الصغير.