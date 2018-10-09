شاهد: عمليات انتشال ضحايا زلزال إندونسيا من تحت أنقاض المباني المدمرة
عثر عمال الإنقاذ على ما لا يقل عن 12 جثة أخرى تحت أنقاض قرية بالاروا التي ضربها الزلزال الذي هز إندونيسيا أي قبل يومين من الموعد النهائي الذي حددته الحكومة لوقف عمليات الإنقاذ. وقال ايسنك ديلاجا، إمام في المسجد الذي انهار في قرية بالارو إنه عثر على 13 جثة منذ صباح الثلاثاء.
وضاعف عمال الانقاذ من بحثهم عن ضحايا زلزال وتسونامي على أمل العثور على أكبر عدد ممكن من الجثث قبل الموعد النهائي لتوقف عملهم هذا الاسبوع حيث ارتفع عدد القتلى الرسمي الى 2010. وتم العثور على معظم الجثث في مدينة بالو الواقعة على الساحل الغربي لجزيرة سولاويزي على بعد 1500 كيلومتر شمال شرقي العاصمة جاكرتا.