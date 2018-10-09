هل سامسونغ على وشك إطلاق هاتفٍ بأربع كاميرات؟

قبل يومين من عقد مؤتمرها في مدينة ميلان الإيطالية، تسربت إشاعات وفق موقع "أل سي إي" الإخباري، تفيد بأن شركة سامسونغ ربما تكشف عن نموذج هاتفها الجديد "غلاكسي أي9 أس"، والذي سيكون أول هاتف محمول مزود بأربعة كاميرات في الظهر، علماً أنه يوجد حاليا "غلاكسي أي7" المزود بثلاث كاميرات والذي أطلق الشهر الماضي.
وبحسب موقع "أول أوباوت سامسونغ"، فإن من خاصيات النموذج الجديد للهاتف، أن مستوى دقة الصورة سيصل إلى 24 ميغابيكسال مع مثبت بصري، وعدسة 5 ميغابيكسال تدعم خيار البورتريه، إلى جانب عدسة بزاوية كبيرة جدا تقدر بنحو 120 درجة وبدقة 8 ميغابيكسال.