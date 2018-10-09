مازال موضوع اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية يحظى باهتمام كبير في الصحافة العالمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
العثور على "الشاحنة السوداء" قد يكشف عن مصير جمال خاشقجي
العثور على "الشاحنة السوداء" قد يكشف عن مصير جمال خاشقجي
وحسب صحيفة الغارديان البريطانية فإن السلطات التركية تفحص كاميرات الشوارع بحثاً عن شاحنة سوداء تعتقد أنها حملت جثة خاشقجي من القنصلية السعودية الأسبوع الماضي.
وأوضحت الغارديان أن المحققين قاموا بتحليل تسجيلات خمسة أيام من كاميرات المراقبة، التي صورت كل الداخلين والخارجين عبر بوابتي القنصلية السعودية، وأنهم لاحظوا في تلك التسجيلات رجالاً من داخل المبنى ينقلون صناديق إلى سيارة سوداء خلال الساعات الأولى التي أعقبت اختفاء الصحفي السعودي.
وفي تقرير كتبه مارتن شولوف وباتريك وينتور من إسطنبول، نسبت الصحيفة عن محققين أتراك قولهم إن تلك الشاحنة واحدة من ست سيارات كانت تقل فريق تصفية سعودياً، يعتقد أنه وراء مقتل خاشقجي.
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ويقول مسؤولون أتراك إن القافلة غادرت القنصلية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي. وقد أظهرت كاميرات أمنية وجود صناديق في الشاحنة التي تحمل لوحة دبلوماسية.
وبعد مغادرة القنصلية سارت ثلاث عربات، يساراً بينما اتجهت البقية يميناً أما الشاحنة التي غطيت نوافذها باللون الأسود فقد اتجهت إلى طريق سريع قريب.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحققين الأتراك ألمحوا إلى أنهم يعلمون عن اختفاء الصحفي السعودي أكثر من المعلومات التي كشفوا النقاب عنها.
وكان الرئيس التركي طالب -خلال مؤتمر صحفي في بودابست- مسؤولي السعودية إثبات مغادرة خاشقجي المفقود لمبنى قنصليتها في اسطنبول. كما دعا وزير الخارجية الأميركي الحكومة السعودية إلى دعم إجراء "تحقيق شامل" بشأن اختفاء الصحفي السعودي والتحلي بالشفافية.