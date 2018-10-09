إبقاء جوّالك بمتناول اليد يجعلك أقل ذكاء فأيهما تختار.. الذكاء أم الجوّال؟

توصلت دراسة جديدة إلى أن قدراتنا الإدراكية تتراجع عندما تكون هواتفنا في متناول اليد، سواء كانت في وضعية التشغيل أو الإيقاف.

وقد أجرى أدريان وارد تجارب مع حوالي 800 مستخدم للهواتف الذكية، في محاولة لقياس مدى نجاح الأشخاص في إتمام مهام موكلة لهم، عندما تكون جوالاتهم بالقرب منهم، حتى عندما لا يستخدمونها.

وفي إحدى التجارب طلب الباحثون من المشاركين في الدراسة الجلوس أمام جهاز كمبيوتر، واجراء عدة اختبارات تتطلب تركيزا كاملا لتحقيق نتائج جيدة، وقد تم إعداد الاختبارات لقياس القدرات المعرفية عند المشاركين، أي قدرة الدماغ على الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات ومعالجتها والاستجابة في وقت معين، بحسب موقع منتدى دافوس.