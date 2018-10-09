زلّات لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كثيرة .. هذه تسعة منها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تلقى تعليمه العالي في أفخم الجامعات الفرنسية والموظف السابق في مصرف روتشيلد، متهم بأنه لا يتصرف بطريقة تقلص الفجوة بينه وبين ناخبيه. والسبب لاستخدامه بعض العبارات التي اعتبرت في غير محلها. إليكم تسعة منها.

الصمت فيما يتعلق بـ"قضية بنالا":

لقد أعلن تحمله مسؤولية هذه القضية، موجهاً الاتهامات للصحافة والمعارضة في إثارة هذه القضية. وقال عن الصحافة "إنها لم تعد تبحث عن الحقيقة (...) وتريد أن تلعب دور السلطة القضائية".

"البلد سيكون أفضل" بلا شكوى:

بمناسبة الذكرى الستين لدستور الجمهورية الخامسة، وخلال زيارته لمدفن الرئيس الراحل شارل ديغول نقل عن أحد أحفاده أن الجنرال "كان يسمح بحرية التحدث لكن الشيء الوحيد الممنوع هو التظلم". وأضاف ماكرون مقدماً نصيحته "أعتقد ان البلد سيكون أفضل" إذا خفف الفرنسيون شكواهم.