قالت وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء إن السفير السعودي لدى ألمانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان عاد إلى برلين لمباشرة عمله. وكان السفير قد غادر ألمانيا قبل نحو عام بسبب تعليقات أدلى بها وزير الخارجية الألماني وقتئذ زيغمار غابرييل بشأن الأزمة السياسية في لبنان.
الخارجية السعودية: عودة السفير السعودي إلى برلين لمباشرة عمله
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الخارجية السعودية: عودة السفير السعودي إلى برلين لمباشرة عمله
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ونشرت وزارة الخارجية تغريدة قالت فيها "سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الأمير خالد بن بندر بن سلطان، يعود لمباشرة عمله في برلين و يلتقي في مقر وزارة الخارجية الألمانية مع معالي وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ، تناول اللقاء أوجه و أهمية التعاون بين البلدين".