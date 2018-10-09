نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مصدرين مطلعين القول اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل استقالة مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي.
ترامب يقبل استقالة سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هالي (موقع أكسيوس الإلكتروني)
ترامب يقبل استقالة سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هالي (موقع أكسيوس الإلكتروني)
ولم تؤكد هيلي التقرير لرويترز عندما سئلت عنه خلال زيارتها للبيت الأبيض اليوم الثلاثاء. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن من المقرر أن يلتقي ترامب وهيلي في المكتب البيضاوي الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت
غرينيتش).
وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر أنه سيعلن عن شيء مهم في المكتب البيضاوي مع الصديقة الكبيرة نيكي هالي على حد تعبيره.
وقال إن السفيرة قد أبلغته قبل ستة أشهر أنها تريد أخذ قسط من الراحة وأنها ستترك منصبها مع حلول نهاية السنة. وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في عودة هالي قائلا أتمنى أن تعود في منصب آخر. وقد صرحت السفيرة الأمريكية بأن الدولة الأخرى قد لا ترضى عما تقوم به الولايات المتحدة لكن واشنطن تحظى بالاحترام.