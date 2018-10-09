نيويورك تايمز تنشر مقترحات شركة استخبارات إسرائيلية لحملة ترامب الانتخابية

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن مسؤولاً كبيراً، كان يعمل في حملة دونالد ترامب الانتخابية، طلب مقترحاتٍ من شركة استخبارات إسرائيلية عام 2016 لخلق حسابات وهمية على الإنترنت واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف المساعدة في هزيمة منافسة ترامب آنذاك، أي المرشحة الجمهورية هيلاري كلينتون، والمعارضين الرئيسيين الجمهوريين.

ويضيف تقرير التايمز، الذي نشر يوم الثلاثاء، أنه لا دليل حتى الساعة على أن حملة ترامب الانتخابية عملت بالمقترحات التي قدّمتها الشركة الإسرائيلية بسي-غروب (Psy – Group) وهي شركة أسسها عملاء سابقون في الموساد.