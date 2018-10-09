اعتقال عشرات المشتبهين بصلتهم بحزب العمال الكردستاني في تركيا

قالت وزارة الداخلية التركية إن السلطات اعتقلت 90 شخصا يوم الثلاثاء للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور. وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تنفيذ العملية في ثمانية أقاليم، لوقف أنشطة أعضاء حزب العمال الكردستاني، مشيرة إلى أن العملية مستمرة، ولم تتضح بعد هوية المعتقلين.
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وكان حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد قال يوم الأحد إن 140 من أعضائه اعتقلوا، خلال الأيام الثلاثة الماضية لدوافع سياسية. وتتهم الحكومة التركية الحزب بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيما إرهابيا.
وينفي حزب الشعوب الديمقراطي أن له صلات بحزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمردا على تركيا منذ عام 1984. وتصاعد العنف في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية بعد انهيار هدنة في عام 2015.
ونفذت تركيا في الشهور الأخيرة ضربات بشكل منتظم على قواعد حزب العمال الكردستاني بشمال العراق، خاصة على معاقل الحزب في جبال قنديل حيث هددت أنقرة أيضا بتنفيذ هجوم بري.