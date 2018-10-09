مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدعو تركيا والسعودية لإجراء تحقيق عاجل بشأن اختفاء خاشقجي

دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، كلا من تركيا والمملكة العربية السعودية لإجراء تحقيق عاجل بشأن اختفاء الكاتب الصحافي جمال خاشقجي، وشدد المكتب على ضرورة إعلان نتائج التحقيق في أقرب وقت ممكن. وسبق وأعرب المكتب نفسه عن قلقله العميق إزاء اختفاء خاشقجي ووصفه بالاختفاء القسري. وتساءل عن احتمالية مقتله.
كما دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحكومة السعودية الاثنين إلى دعم إجراء "تحقيق شامل" والتحلي بالشفافية بشأن نتائج هذا التحقيق.
وأثار اختفاء خاشقجي ،وهو رئيس تحرير بارز سابق في السعودية، قلقا عالميا خاصة بعد أن ذكرت مصادر تركية في مطلع الأسبوع أن السلطات تعتقد بأنه قتل داخل القنصلية.
وتوالت ردود الأفعال الدولية بشأن اختفاء الكاتب، إذ طلبت فرنسا، الاثنين، البلد الحليف للسعودية، توضيحات حول مصير الصحافي السعودي جمال خاشقجي "في أسرع وقت ممكن" بعد اختفائه في ظروف غامضة إثر دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول منذ الثاني من تشرين الأول/أكتوبر ووسط ترجيحات بقتله داخلها، وهو معروف بانتقاده لبعض قرارات ولي العهد محمد بن سلمان.