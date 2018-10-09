الحقيقة المؤلمة التي يعيشها الفقراء والأشخاص المشرّدون في مدينة فارجو بولاية نورث داكوتا الأمريكية، دفعت بمديرة مطعم الوجبات السريعة ليتل سيزرز لإتخاذ قرار جريئ جدا. مديرة المطعم ميشيل لوسير وأمام ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يبحثون في القمامة عن أكل يسدون به جوعهم نشرت إعلانا على باب المطعم الذي تديره تقترح فيه تقديم شرائح من البيتزا مجانًا.
مطعم بيتزا أمريكي وجد المشردين يأكلون من القمامة فكانت له هذه اللفتة الإنسانية
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مطعم بيتزا أمريكي وجد المشردين يأكلون من القمامة فكانت له هذه اللفتة الإنسانية
ويقول الإعلان: "إلى أولئك الذين يبحثون في سلة المهملات لدينا عن وجبتهم المقبلة. أنتم بشر وتستحقون أفضل من وجبة مرمية في القمامة. أرجوكم تعالوا خلال ساعات فتح المطعم لتحصلوا مجانا على بضع شرائح ساخنة من البيتزا وكوب من الماء. ولن نسألكم عن شيء".
هذا القرار الذي وُصف بالشجاع أثار استحسانا كبيرا في المدينة ما جعل مديرة المطعم لوسير تقول:
"لا تشعر بالإحراج إذا كنت جائعاً ولست مطالبا بفعل ما يفعله الآخرون".
فرع ليتل سيزرز في مدينة فارجو، يتبرع أيضًا بوجبات البيتزا المتبقية إلى المشرّدين بدل رميها.
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