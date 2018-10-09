شاهد: سيارة زعيم كوريا الشمالية تثير فضول الصحافيين

بعد الحديث عن سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشفت وسائل الإعلام الستار عن سيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حين نزل الزعيم الشاب من سيارة "رولز رويس" سوداء اللون للقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في نهاية هذا الأسبوع.
حين ظهر نسر السيارة الفاخرة، وهو ما يمثل علامتها التجارية، أدرك المحققون أن الزعيم، "رجل الصواريخ" كما لقّبه ترامب ذات مرّة، لديه مجموعة جديدة من السيارات الفارهة.
ولم تسلم السيارة من كاميرات المصوريين الذين ألقوا الضوء، من خلال التقاط بعض الصور القريبة، على حرف ال"R" الذي يميز إطارات هذا النوع من السيارات.
وبحسب ما يظهره داخل العجلة، فإن هذه السيارة تنتمي إلى عائلة رولز رويس البريطانية الشهيرة.
وأثناء القمة التي عقدها رئيس كوريا الشمالية مع رئيس الجارة الجنوبية في نيسان أبريل الماضي استقل كيم سيارة ليموزين سوداء مدرعة من طراز مرسيدس.
المثير في الأمر أن مثل هذه الأنواع من السيارات يمنع استخدامها في كوريا الشمالية كجزء من العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية.
وأرجع المحللون اختيار كيم لهذا النوع من السيارات إلى رغبته في إظهار، أمام الدبلوماسيين الأمريكان، رفضه للعقوبات المفروضة على بعض السلع في بلاده.