ما الذي سيجمع الرئيس ترامب مع مغني الراب كاني ويست زوج كيم كارداشيان؟

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف في البيت الأبيض أحد أشهر مؤيديه وهو مغني الراب كاني ويست وزوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان للحديث عن السجون والوظائف وما يمكن فعله إزاء العنف في شيكاغو.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن ويست سيتناول الغداء مع الرئيس الجمهوري وسيلتقي أيضاً بمستشار ترامب وصهره غاريد كوشنر. ولم تذكر تفصيلات بشأن موعد اللقاء لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن اللقاء سيكون يوم الخميس.
وقالت ساندرز في بيان "كاني ويست سيأتي إلى البيت الأبيض لتناول الغداء مع الرئيس ترامب وسيلتقي أيضاً بغاريد كوشنر.
"موضوعات المحادثات ستتضمن طفرة التصنيع في أمريكا وإصلاح السجون وكيفية التصدي لعنف العصابات وما يمكن فعله لتقليل العنف في شيكاغو.
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وظهر مغني الراب الشهير كأحد أبرز المشاهير رفيعي المستوى، الذين أيدوا ترامب في حملته للانتخابات الرئاسية عام 2016. وقوبل بصيحات استهجان في حفل بعد وقت قصير من الانتخابات لإعلانه تأييده لترامب بالرغم من قوله إنه لم يصوت.
وقوبل بصيحات استهجان مرة أخرى الشهر الماضي، عندما ظهر على المسرح بعد بث العرض الأول لموسم جديد من البرنامج التلفزيوني "ساترداي نايت لايف"، والذي ظهر فيه مرتدياً قبعة حمراء تميز حملة ترامب.
ويوم الاثنين، تعهد ترامب بإنهاء "حمى الجريمة" في شيكاغو، حيث نشأ ويست، ودعا إلى تخفيف القيود على الشرطة في ثالث أكبر مدينة أمريكية للسماح لها بتوقيف المشتبه بهم وتفتيشهم بحثا عن الأسلحة والممنوعات الأخرى.