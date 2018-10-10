مقابلة صحفية مفبركة مع الممثلة درو باريمور تضع مصر للطيران في حرج

اعتذرت مجلة تابعة لشركة مصر للطيران عن مقابلة مع الممثلة الأمريكية درو باريمور، أثارت جدلا على الإنترنت في ظل تشكيك الكثيرين على موقع تويتر في أن المقابلة حقيقية.

وانتشر المقال الذي يضم المقابلة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشر قارئ متشكك صورة له. ونسب موقع هافينغتون بوست إلى متحدث باسم باريمور قوله إنها "لم تشارك"، وإن فريقها يعمل مع "فريق العلاقات العامة لشركة الخطوط الجوية". ولم يرد مندوبون عن باريمور بعد على طلبات من رويترز للتعقيب.