القبض على بلغاري في ألمانيا بتهمة قتل واغتصاب صحفية بلغارية

قال مسؤولون في بلغاريا يوم الأربعاء إنه تم إلقاء القبض على مواطن بلغاري في ألمانيا واتهامه باغتصاب وقتل الصحفية التلفزيونية فيكتوريا مارينوفا.
وقال وزير الداخلية ملادن مارينوف في إفادة صحفية حضرها المدعي العام سوتير تساتساروف ورئيس الوزراء بويكو بوريسوف إن الرجل اعتقل يوم الثلاثاء بناء على طلب من بلغاريا.
وأضاف أن السلطات البلغارية وجهت اتهامات للرجل وتتوقع من ألمانيا تسليمه.
وعثر على جثة مارينوفا (30 عاما) يوم السبت وقالت الشرطة إنها تعرضت للاغتصاب والضرب ثم قتلت خنقا.
وفي آخر حلقة من برنامجها التلفزيوني في 30 سبتمبر أيلول، استضافت مارينوفا صحفيين كانا يحققان في شبهات فساد تتعلق بأموال من الاتحاد الأوروبي ووعدت بأن يقوم برنامجها (ديتيكتور) بتتبع الأمر.
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وأغضب قتلها الكثير من البلغار الذين يشعرون بالإحباط بسبب الفساد وعدم كفاءة السلطة القضائية التي تنتقدها أيضا المفوضية الأوروبية.
وتم الكشف عن اسم المتهم وهو سيفيرين كراسيميروف ويبلغ من العمر 21 عاما.
وقال المدعي العام سوتير تساتساروف في المؤتمر الصحفي إنه ليس بوسعه القول في هذه المرحلة ما إذا كان مقتل مارينوفا يرتبط بعملها الصحفي. وأضاف أن الأدلة حتى الآن تشير إلى أن الجاني لم يخطط سلفا للقتل أو الاعتداء الجنسي.
وتابع بقوله "جمعنا الكثير من الأدلة التي تشير في الوقت الحالي إلى أن هذا الشخص مذنب. تم اتهامه غيابيا في جريمتين: الاغتصاب والقتل العمد بوحشية بالغة".
وأضاف "لا يمكننا القول في هذه المرحلة أن جريمة قتلها مرتبطة بعملها. ونحن نواصل البحث في جميع المسارات الممكنة".