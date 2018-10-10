القبض على بلغاري في ألمانيا بتهمة قتل واغتصاب صحفية بلغارية

قال مسؤولون في بلغاريا يوم الأربعاء إنه تم إلقاء القبض على مواطن بلغاري في ألمانيا واتهامه باغتصاب وقتل الصحفية التلفزيونية فيكتوريا مارينوفا.

وقال وزير الداخلية ملادن مارينوف في إفادة صحفية حضرها المدعي العام سوتير تساتساروف ورئيس الوزراء بويكو بوريسوف إن الرجل اعتقل يوم الثلاثاء بناء على طلب من بلغاريا.