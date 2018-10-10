كشفت غوغل التابعة لألفابت الثلاثاء عن ثالث إصدار من هاتفها الذكي بيكسل وجهاز مكبر الصوت الذكي غوغل هوم مزود شاشة عرض وأول جهاز كمبيوتر لوحي لها في الوقت الذي تبذل فيه الشركة جهوداً لتعويض تأخرها على صعيد العتاد.
غوغل تكشف عن إصداراتها الجديدة من الهواتف والأجهزة اللوحية في ظل أزمة خصوصية
غوغل تكشف عن إصداراتها الجديدة من الهواتف والأجهزة اللوحية في ظل أزمة خصوصية
وتحول نظام التشغيل أندرويد الخاص بالشركة من منافس متأخر إلى العقل المشغل لمعظم أجهزة الهواتف الذكية في العالم وتفوقت غوغل على أمازون في مبيعات مكبرات الصوت الذكية خلال الفترة الأخيرة.
لكن هواتف بيكسل واجهت صعوبة في البيع، إذ طُرحت بعيوب واستحوذت على أقل من واحد بالمئة من السوق العالمية من حيث الشحنات في أول عامين لها وفقا لشركة استراتيجي أناليتكس للأبحاث.
والجهاز بيكسل 3، البالغ سعره 799 دولاراً، والجهاز الأكبر بيكسل 3 اكس.ال، البالغ سعره 899 دولاراً، هما أحدث ما تطرحه غوغل في سوق الهواتف التي تأمل الشركة أن تقف فيها يوماً ما على قدم المساواة مع جهاز آيفون الذي تنتجه أبل.
للمزيد على يورونيوز:
هل سامسونغ على وشك إطلاق هاتفٍ بأربع كاميرات؟
في عيده العشرين، ما هي أكثر الكلمات التي بحث عنها مستخدمو غوغل منذ 17 عاماً ؟
فيسبوك "يعقّد" عملية إلغاء الحسابات أكثر فكيف تلغي وجودك عليه بشكل نهائي
ويعمل الكمبيوتر اللوحي بيكسل سليت بنظام التشغيل الأغنى بالإمكانيات كروم أو.اس الخاص بأجهزة الكمبيوتر المحمولة بدلا من أندرويد. وحددت الشركة سعر الجهاز عند 599 دولاراً وتهدف به إلى منافسة آيباد برو لأبل.
ودخلت غوغل قطاع الأجهزة قبل ثلاث سنوات لكي تكسب، على غرار أبل، السيطرة الكاملة على أداء تطبيقاتها والإيرادات التي تحققها. وأحيانا ما يزاحم مصنعو الهواتف الآخرون تطبيقات جوجل بتطبيقاتهم الخاصة أو يحصلون على حصة من إيرادات الإعلانات مما يؤثر سلباً على أرباح ألفابت.
وقد تقدم توسعة نطاق التوزيع الجغرافي للهاتف دعماً محدوداً لمجموعة هواتف بيكسل. وسيجري تدشين بيسكل 3 في عشر دول بدلاً من ست دول فقط دُشن فيها بيكسل 2 قبل عام. ومن بين الأسواق الجديدة فرنسا وأيرلندا واليابان وتايوان.
وسيكون سليت متاحاً في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا.
ويأتي هذا الكشف عن الإصدارات الجديدة في ظل فضيحة الخصوصية التي عصفت بغوغل والتي يرى البعض أن الشركة تحاول أن تتجاوزها بهذه الخطوة الجديدة.
وكانت غوغل اضطرت إلى الإعلان عن إغلاق شبكة بلس الاجتماعية بعد الكشف عن اختراق تم اكتشافه في مارس، إلا أنه لم يتم الإعلان عنه حينها وفشلت الشركة بحماية البيانات الشخصية لـ 500 ألف مشترك.