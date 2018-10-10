شاهد: الفيضانات تغرق جزيرة مايوركا الإسبانية
قُتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في مايوركا يوم الثلاثاء 9 تشرين الأول/ أكتوبر.
ودعت الحكومة الإقليمية إلى اجتماع طارئ لتنسيق جهود الإنقاذ وقالت السلطات إن عمال الإنقاذ والوحدات العسكرية انطلقوا إلى المنطقة للمساعدة والإجلاء والبحث عن حوالي 20 شخصًا في عداد المفقودين.
جرفت المياه السيارات والحطام عبر الطرق في سانت لورنس ديس كارداسار، كما تظهر اللقطات التي سجلت آثار الفيضان صباح الأربعاء 10 تشرين الأول/ أكتوبر.