50 استقالة وإقالة ضمن إدارة ترامب .. تعرف عليهم

50 استقالة ضمن إدارة ترامب .. فهل ضاقوا ذرعاً أم سئموا؟
في مراكز قرار مختلفة، تنفيذية أو استشارية أو دبلوماسية أو حتى عسكرية. ولأسباب مختلفة، تم ابتعاد 51 شخصا من فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، منذ مطلع العام 2017 وحتى تشرين أول أكتوبر الجاري، وكان آخرهم نيكي هالي، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، منذ تنصيب ترامب في كانون الثاني (يناير) من العام 2017 رئيساً للبلاد.
وسواء اقيلوا أو استقالوا من تلقاء أنفسهم، أو أبعدوا من قبل سيد البيت الأبيض الجديد، فإن النتيجة واحدة وتشير إلى حراك وتغييرات غير مسبوقة في تاريخ الرئاسات الأمريكية.
وفيما يلي نتعرف على التسلسل الزمني لابتعاد (أو إبعاد) الـ 51 مسؤولاً.
استقالات العام 2017
1. كانون الثاني (يناير): سالي ييتس
2. شباط (فبراير): مايكل فلين
3. شباط (فبراير): جيريت لانسينغ
4. شباط (فبراير): روبن تاونلي
5. شباط (فبراير): كارولين ويلز
6. آذار (مارس): بوريس ابشتاين
7. آذار (مارس): كاتي والش
8. نيسان (إبريل) K.T ماكفارلاند
9. أيار (مايو): إنجيلا ريد
10. أيار (مايو): جيمس كومي
11. أيار (مايو): مايك دوبكي
12. تموز (يوليو): شون سبايسر
13. تموز (يوليو): مايكل شورت
14. تموز (يوليو): ديريك هارفي
15. تموز (يوليو): رينيه بريبوس
16. تموز (يوليو): أنتوني سكارموسي
17. آب (أغسطس): عزرا كوهين واتنيك
18. آب (أغسطس): ستيف بانون
19. آب (أغسطس): سيباستيان جوركا
20. آب (أغسطس): جورج جيجكوس
21. أيلول (سبتمبر): كيث شيلر
22. أيلول (سبتمبر): جوليا هان، نائب ستيف بانون
23. أيلول (سبتمبر): توم برايس
24. كانون الأول (ديسمبر): جون باش
25. كانون الأول (ديسمبر): دينا باول
26. كانون الأول (ديسمبر): عمروزا مانيغول نيومان
استقالات العام 2018 – حتى الآن
27. كانون الثاني (يناير): ريك دياربورن
28. كانون الثاني (يناير): أندرو ماك كاب
29. شباط (فبراير): روب بورتر
30. شباط (فبراير): ديفيد سورنسن
31. شباط (فبراير): إيلين ديوك
32. شباط (فبراير): جوش رافل
33. شباط (فبراير): هوب هيكس
34. آذار (مارس): غاري كون
35. آذار (مارس): ريكس تيلرسون
36. آذار (مارس): جون دود
37. آذار (مارس): هربرت ماكماستر
38. آذار (مارس): ديفيد شولكين
39. نيسان (إبريل): دي جي جريبين
40. نيسان (إبريل): مايكل أنطون
41. نيسان (إبريل): توم بوسيرت
42. نيسان (إبريل): نادية شادلو
43. نيسان (إبريل): ريك واديل
44. أيار (مايو): تي كوب
45. حزيران (يونيو): كيلي سادلر
46. حزيران (يونيو): ستيفن تشيونغ
47. حزيران (يونيو): جو هاين
48. تموز (يوليو): سكوت برويت
49. تموز (يوليو): مارك شورت
50. آب (أغسطس): ستيفان باسانتينو
51. تشرين أول (أكتوبر): نيكي هالي