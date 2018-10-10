تقرير للكونغرس: الأسلحة الأمريكية الكبرى عُرضة لهجمات إلكترونية

ذكر تقرير للحكومة الاتحادية يوم الثلاثاء أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) كانت بطيئة في حماية أنظمة الأسلحة الكبرى من الهجمات الإلكترونية وأنه اكتشف مرارا مواطن ضعف خطيرة قد يستغلها المتسللون في تلك الأنظمة.

وقال مكتب مساءلة الحكومة، وهو وحدة رقابية تابعة للكونغرس، في التقرير المؤلف من 50 صفحة إن البنتاغون وجد "مواطن ضعف إلكترونية خطيرة في الأنظمة" قيد التطوير.