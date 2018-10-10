صربيا تلغي قراراً يسمح بدخول الإيرانيين إلى أراضيها بدون تأشيرة

صدر مرسوم حكومي، نشر في الجريدة الرسمية الصربية، الأربعاء، يلغي دخول المواطنين الإيرانيين بدون تأشيرة إلى البلاد، بعد أكثر بقليل من عام على بدء العمل بهذا النظام بهدف تعزيز السياحة.
وجاء في المرسوم ما يلي: "قررت حكومة جمهورية صربيا إنهاء العمل بقرارها السابق لناحية إلغاء التأشيرات لمواطني جمهورية إيران الإسلامية".
وكان البلدان يتمتعان بعلاقات وطيدة حتى أوائل التسعينيات من القرن الماضي عندما انهارت يوغوسلافيا السابقة التي كانت صربيا جزءاً منها، جراء الحرب. وفي أغسطس آب 2017، قررت بلغراد إلغاء التأشيرات للإيرانيين بهدف تعزيز السياحة وتحسين النمو والوصول إلى أسواق غير أوروبية.
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لكن السلطات تقول إن عدد المهاجرين غير الشرعيين من إيران الذين يسافرون إلى صربيا ثم يحاولون العبور إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي زاد بشكل كبير هذا العام وفي العام الذي سبقه.
وفي كلمة أمام البرلمان يوم الأربعاء حذر وزير الداخلية الصربي، نيبويسا ستيفانوفيتش، من أن عدداً من الإيرانيين يسيء استغلال الدخول بدون تأشيرة.
وطلب نحو 1100 إيراني حتى الآن هذا العام اللجوء إلى صربيا رسميا لضمان الوصول إلى مراكز للاجئين حيث يمكنهم أن يحصلوا على مأوى وغذاء.