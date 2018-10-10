ترامب تحدث مع مسؤولين سعوديين بشأن اختفاء خاشقجي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه تحدث مع مسؤولين على أعلى المستويات في السعودية بخصوص اختفاء الصحفي جمال خاشقجي وإنه يريد أن تصل الولايات المتحدة إلى حقيقة ما حدث.
واختفى خاشقجي قبل نحو أسبوع، وكانت آخر مرة شوهد فيها وهو يدخل القنصلية السعودية في اسطنبول، حيث ذهب لاستلام وثيقة يحتاجها لزواجه المقبل.
وقالت مصادر تركية إنها تعتقد أن خاشقجي، وهو منتقد بارز للسياسات السعودية، قتل داخل القنصلية.
وقال ترامب للصحفيين: "هذا وضع سيئ"، مضيفا أنه يود أن يدعو خطيبة خاشقجي إلى البيت الأبيض.
للمزيد على يورونيوز:
البيت الأبيض
قال البيت الأبيض إن اثنين من مسؤوليه ووزير الخارجية مايك بومبيو تحدثوا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لطلب معلومات عن الصحفي المختفي جمال خاشقجي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان إن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون والمساعد بالبيت الأبيض جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب تحدثا مع الأمير محمد يوم الثلاثاء.
وأضافت "أجرى وزير الخارجية مايك بومبيو مكالمة هاتفية بعد ذلك لمتابعة الوضع مع ولي العهد لإعادة التأكيد على طلب الولايات المتحدة تقديم معلومات".
مايك بنس
من جهته قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء إن بلاده مستعدة لتقديم العون بأي شكل في التحقيق الخاص باختفاء خاشقجي.
وردا على سؤال في برنامج إذاعي عما إذا كانت واشنطن سترسل خبراء فنيين من مكتب التحقيقات الاتحادي إلى القنصلية السعودية في تركيا إذا طلبت الرياض ذلك قال بنس "أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتقديم المساعدة بأي شكل".
وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر تشرين الأول وهو يدخل مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول لاستخراج أوراق ترتبط بزواجه المقبل. وقالت خطيبته التي كانت في انتظاره بالخارج إنه لم يخرج قط وذكرت مصادر تركية أنها تعتقد أن خاشقجي قُتل داخل القنصلية.