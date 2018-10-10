حكم ابتدائي على الفنانة المصرية ميرهان حسين في قضية "كمين الهرم"

في القضية التي عُرفت إعلاميا باسم "كمين الهرم"، قضت محكمة الهرم المصرية للجنح بسجن الفنانة الشابة ميرهان حسين، عامين وستة أشهر، في حكم مبدئي، بالإضافة إلى غرامه قدرها 30 ألف جنيه مصري، على أن يتم استئناف جلسات القضية خلال العام الجاري. ووجهت المحكمة للفنانة تهمة الاعتداء على ضابطي شرطة بالسب والضرب حين حاولا تفتيش سيارتها في كمين الهرم.
ما الذي حدث تلك الليلة في "كمين الهرم"؟
نجمة تلفزيون الواقع قالت حينها إن الضابطين حاولا التحرش بها وأن هدفهما كان الاعتداء عليها وليس تفتيش السيارة، وحين شعرت الفنانة بتجاوز من جهة الضابطين قامت بسبهما ودفعهما. أقوال الفنانة كانت محلا لشكوك القضاء المصري الذي طالب بتفريغ كاميرات الكمين، وبعد التحقيق صرحت المحكمة أن الفنانة هي التي اعتدت على الضابطين بعدما نشبت مشادة كلامية بينهما.
الفنانة اتهمت الضابطين بالتحرش بها بداخل قسم الشرطة أثناء احتجازها ووصفها بـ"العاهرة"، ولا يوجد كاميرات بداخل السجون المصرية!
للإجابة على اتهام الفنانة الذي حددت فيه المكان والزمان، لجأت المحكمة إلى الاستماع إلى شهود عيان من السجينات المتواجدات بداخل الحجز، نفين تعرض الفنانة لمضايقات أو دخول ضباط إلى زنزانتها.
رواية الضابطين:
وقال الضابطان إنهما شاهدا سيارة قادمة إلى كمين المنصورية بطريقة غريبة فاستوقفها، وطلبا من قائدها، وهي سيدة، رخصة القيادة فألقت ببطاقتها الشخصية على الأرض، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تعدي الفنانة على أفراد الكمين بالقول ووجهت لهم شتائم بذيئة.
التهم الموجهة إليها:
تواجه مريهان حسين، 36 عاما، عدة تهم:
التعدي على موظف أثناء تأدية وظيفته
مقاومة السلطات
التعدي على مأمور الضبط القضائي بالضرب والسب
وتعاطي مواد مخدرة
القيادة تحت تأثير مواد مسكرة
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