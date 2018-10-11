عاجل

عاجل

غزة

الجيش الإسرائيلي: انطلاق صفارات الإنذار في مناطق سكنية إسرائيلية قرب الحدود مع غزة

تقرأ الآن:

الجيش الإسرائيلي: انطلاق صفارات الإنذار في مناطق سكنية إسرائيلية قرب الحدود مع غزة

الجيش الإسرائيلي: انطلاق صفارات الإنذار في مناطق سكنية إسرائيلية قرب الحدود مع غزة
@ Copyright :
رويترز
حجم النص Aa Aa

ذكر الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار من هجوم صاروخي انطلقت يوم الخميس في مناطق تجمعات سكنية إسرائيلية قرب الحدود مع قطاع غزة.

ولم ترد تقارير عن خسائر بشرية أو مادية.

وجاء الإنذار بعد قليل من تقارير إعلامية إسرائيلية عن نشاط عسكري إسرائيلي لم تحدد ماهيته قرب الحدود مع غزة.