ذكرت صحيفة حريات نقلا عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله يوم الخميس إن الاتفاق بين بلاده والولايات المتحدة بخصوص مدينة منبج في شمال سوريا تأجل "لكن لم يمت تماما". وأدلى أردوغان بهذه التصريحات للصحفيين الذين كانوا مرافقين له في رحلة العودة من زيارة للمجر.
الاتفاق بين تركيا وأمريكا بشأن منبج السورية تأجل و"لم يمت" وفق أردوغان
الاتفاق بين تركيا وأمريكا بشأن منبج السورية تأجل و"لم يمت" وفق أردوغان
وكان جنود أتراك وأمريكيون بدأوا قبل أقل من أسبوعبن تدريبات مشتركة، الهدف منها القيام معا بدوريات في منبج. وجاءت المبادرة في ظل علاقات شابها الامتعاض من الجانبين في الفترة الأخيرة، بشأن عدد من المسائل خاصة منها رغبة تركيا في شراء نظام دفاع جوي روسي.
وكانت الولايات المتحدة ساعدت مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية على تطهير منبج من وجود عناصر تنظيم داعش، ومذاك الوقت تعترض تركيا على وجود مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرهم امتدادا في سوريا لحزب العمال الكردستاني، والذي تصنفه انقرة بالارهابي.
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من جانب آخر سئل أردوغان عن محاكمة القس الأمريكي أندرو برانسون في تركيا، فقال إنه لا يمكنه التدخل في عمل القضاء لأن تركيا دولة قانون. وأوضح أردوغان القول إن ما سيقرره القضاء سيقبل به، كما أن من لهم علاقة بالقضية ينبيغ أن يمتثلوا لحكم القضاء.
وسوف تعقد جلسة محاكمة برونسون المقبلة يوم غد الجمعة. وقد أثارت المحاكمة خلافا بين أنقرة وواشنطن تسبب في انهيار الليرة التركية بنسبة 40%، أمام الدولار هذه السنة.