قالت إسرائيل إنها دمرت نفقاً عبر الحدود من قطاع غزة إلى أراضيها حفرته حركة المقاومة الإسلامية، حماس، بهدف تنفيذ هجمات.
إسرائيل تقول إنها اكتشفت ودمرت نفقاً حفرته حماس عبر الحدود
إسرائيل تقول إنها اكتشفت ودمرت نفقاً حفرته حماس عبر الحدود
ولم يصدر تعليق حتى الآن من حماس التي خاضت ثلاث حروب مع إسرائيل خلال العقد الماضي وهي القوة المهيمنة في القطاع.
وقال بيان للجيش الإسرائيلي: "دمرت قواتنا خلال الساعات القليلة الماضية نفقاً هجومياً إرهابياً يتبع حركة حماس الإرهابية اخترق إسرائيل من وسط قطاع غزة".
وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن النفق امتد بطول 200 متر في أراضي إسرائيل. وذكر أنه كان النفق الخامس عشر الذي يتم اكتشافه وتدميره خلال عام.
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واستخدم مسلحون فلسطينيون الأنفاق لمباغتة القوات الإسرائيلية خلال حرب غزة عام 2014. وتطور إسرائيل منذ ذلك الحين تكنولوجيا لرصدها وتبني جداراً تحت الأرض بهدف القضاء على خطر تلك الأنفاق بحلول 2019.