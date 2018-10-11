الفنانة ليلى غفران تفاجئ جمهورها: "أصبت بالشلل لمدة أربعة أشهر"

بعد انقطاع مفاجئ دام لعدة أشهر، عادت الفنانة المغربية ليلى غفران، إلى الساحة الفنية لتصرح لجماهيرها العريضة سبب انقطاعها عن الغناء.
الفنانة المغربية، التي دائما ما تغني باللهجة المصرية، صرحت حديثا أنها حصلت على الجنسية المصرية، وأنها تعرضت لوعكة صحية منعتها من الغناء. المغنية التي فقدت ابنتها الشابة في حادثة غريبة في مصر، قالت إنها أصيبت بشلل مؤقت بسبب غرتفاع ضغطها إلى 280، مما أدى إلى تعرضها لتصلب في الشرايين وجلطة بالدماغ وذبحة صدرية. ومن ثم أصيبت بالشلل لمدة أربعة أشهر.
وأشادت صاحبة أغنية "اسهلهالك" الشهيرة بمجهودات الفريق الطبي المصري الذي عمل جاهدا عن طريق العلاج الطبيعي وغيرها من الأدوية المختلفة أن تعود الفنانة إلى السير على قدميها مرة أخرى. كما أشارت إلى أن ابنتها نغم وزوجها ساعداها كثيراً في الخروج من هذه الأزمة، إذ كانا معها في المنزل خلال فترة العلاج الطبيعي.