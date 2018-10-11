توافق نادر بين الإسرائيليين والفلسطينيين في اليونسكو بشأن القدس والتعليم

اتفق دبلوماسيون إسرائيليون وعرب على قرارات بشأن القدس وتعليم الفلسطينيين خلال لقاء في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) يوم الأربعاء. ويأتي هذا التوافق النادر في الرأي في وقت تسعى فيه اليونسكو لإقناع إسرائيل بتغيير موقفها بشأن الانسحاب من المنظمة.

وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل قبل عام أنهما ستنسحبان من اليونسكو بحلول نهاية 2018 بسبب ما تصفانه بالتحيز ضد إسرائيل.