تم كشف النقاب عن الروبوت صوفيا، لأول مرة في كييف يوم الخميس.
شاهد: الروبوت صوفيا تعقد مؤتمراً صحفياً في أوكرانيا وتلتقي رئيس الوزراء
شاهد: الروبوت صوفيا تعقد مؤتمراً صحفياً في أوكرانيا وتلتقي رئيس الوزراء
والتقت صوفيا في هذا الحدث، الذي عقد في حديقة الابتكار في كييف، برئيس الوزراء الأوكراني فولوديمير غرويسمان.
ورغم أنها لا تتحدث الأوكرانية، إلا أنها أثارت إعجاب غراسمان بسعة معرفتها وثقافتها حول أوكرانيا، فقد ذكرت له تاريخ ظهور أول مواد الدستور الأوكراني: "المادة الأولى من الدستور الأوكراني ظهرت في العام 1710"، قالت صوفيا.
واستقبلت بحفاوة كبيرة من قبل جمهور واسع خلال ظهورها الإعلامي ومؤتمرها الصحفي الذي أجابت فيه عن تسع أسئلة تم إعدادها مسبقًا من قبل وسائل الإعلام.
وقال المصممون إن صوفيا وأخواتها متصلتان بذاكرة تخزين افتراضية يتم تحديثها بشكل دائم.
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