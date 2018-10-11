أثارت بطريركية القسطنطينية غضب الكنيسة الأرثوذكسية الروسية باعترافها باستقلال الكنيسة في أوكرانيا عن موسكو، بما اعتبرته كنيسة موسكو انشقاق كارثي.
الكنيسة الروسية: استقلال الكنيسة في أوكرانيا انشقاق وكارثة للأرثوذكس
الكنيسة الروسية: استقلال الكنيسة في أوكرانيا انشقاق وكارثة للأرثوذكس
واعتبر المتحدث باسم البطريرك الروسي أن قرار بطريركية القسطنطينية كارثي بالنسبة للعالم الأرثوذكسي عامة وليس فقط بالنسبة إليها، واعتبر أنها تجاوزت الخطوط الحمراء.
وجاء هذا الاعتراف باستقلال الكنيسة الأوكرانية إثر مجمع مقدس عقد ليومين في اسطنبول التركية.
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وتتخوف الكنيسة الروسية من اندلاع اضطرابات بعد قرار بطريركية القسطنطينية في بلد ينقسم فيها الأرثوذكس، حيث يتبع جزء منهم للكنيسة الروسية وآخر لبطريركية كييف التي أعلنت استقلالها بعد استقلال البلاد في مطلع التسعينيات، ولم تكن قد اعترفت به أي كنيسة أرثوذكسية حتى الآن.
يذكر أن العلاقات بين الكنيسة الروسية وبطريركية القسطنطينية متوترة أصلاً، ما تسبب بتقليص العلاقات بينهما من قبل كنيسة موسكو.