أصدرت الشرطة الوطنية الإسبانية يوم الخميس بياناً صحفياً مصحوباً بمواد فيديو للإعلان عن ضبط خمسة أطنان ونصف طن من الحشيش في المياه قبالة مضيق جبل طارق.
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شاهد: السلطات الإسبانية تضبط 5,5 طن من الحشيش في زورقين قبالة جبل طارق
وتم ضبط هذه الكمية على مدار عمليتين خلال عطلة نهاية الأسبوع من 5 إلى 7 تشرين الأول/ أكتوبر، بحسب الشرطة.
وقالت الشرطة الوطنية في بيانها إن العملية الأولى التي أطلق عليها اسم "تورمو" قد أطلقت فجر الجمعة 5 تشرين الأول/ أكتوبر، وفيها قام منتسبو الشرطة إلى جانب مسؤولي دائرة مراقبة الجمارك التابعة لوكالة الضرائب بالقبض على خمسة أشخاص تقول إنهم ارتكبوا جريمة ضد الصحة العامة، وقامت الشرطة بضبط 104 رزم من الحشيش بوزن تقريبي يبلغ 3400 كيلوغرام، وقالت إن الموقوفين كانوا ينقلون المخدرات على متن "قارب مطاطي متجه إلى بونتا كارنيرو". ولفتت الشرطة إلى أن المهربين المحتجزين نُقلوا إلى المحكمة في الجزيرة الخضراء.
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أما العملية الثانية، فتمت يوم الأحد بعد مداهمة دوريات مراقبة الجمارك التابعة لوكالة الضرائب قارباً آخراً.
هذه المرة تم ضبط 62 رزمة حشيش تزن 2120 كيلو غرام، إلا أن المهربين تمكنوا من الفرار بعد إلقاء الشحنة في البحر.